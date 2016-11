vor 2 Stunden Florian Kaute Karlsruhe Bremsproblem ungelöst: VBK müssen weiterhin auf neue Bahnen verzichten

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bekommen das Bremsproblem der neuen Bahnen einfach nicht in den Griff. Auch zwei Wochen, nachdem der Großteil der Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen wurde, stehen die Räder des Modells Citylink NET 2012 in großen Teilen still.