vor 2 Stunden Karlsruhe Brandstiftung in der Südstadt: Mehrere Gartenhütten brennen aus

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr zu einem Brand in der Stuttgarter Straße. Ein Zeuge hatte über Notruf ein größeres Feuer in der Kleingartenanlage gemeldet.