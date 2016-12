Brandstiftung: Polizei verhaftet Jugendliche nach Feuer in Karlsruhe

Die Brandursache, die in der Nacht auf Mittwoch zu einen Feuerwehreinsatz und dreizehn verletzte Personen geführt hat, ist wohl geklärt. Ein 16- und 17-jähriges Geschwisterpaar soll das Feuer vorsätzlich gelegt haben.

Die Polizei konnte zwei Jugendliche festnehmen, welche für das Feuer in der Dienstagnacht in der Hirschstraße verantwortlich seien sollen. "Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte ein technischer Defekt als Brandursache schnell ausgeschlossen werden", berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemeldung.

Die weiteren Recherchen führten die Polizei schließlich zu einem 16 und 17 Jahre alten Geschwisterpaar. Die beiden Jugendlichen seien in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitagnachmittag wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dem Haftrichter vorgeführt.