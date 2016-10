Anzeige

Aktualisierung, Freitag 9.25 Uhr:

Seit dem Ausbruch des Brandes in einem Reifenlager in der Karlsruher Nordstadt kursieren vor allem in den sozialen Medien Spekulationen darüber, ob es sich bei dem Vorfall um einen Brandanschlag gehandelt haben könnte. Im Gespräch mit ka-news stellt Polizeisprecher Ralf Minet klar: "Es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass es eine Verbindung zwischen dem Brand und dem Fanprojekt des Karlsruher SC gibt."

Es werde derzeit in alle Richtungen ermittelt - "aber es drängt sich nicht der Verdacht auf, dass es einen Zusammenhang gibt." Am Gebäude des KSC-Fanprojekts sei lediglich ein minimaler Schaden entstanden, so Minet weiter. Ein Rollladen sei hier aufgrund von Hitzeeinwirkung beschädigt worden.

Wann die Ergebnisse zur Brandursache vorliegen, ist derzeit noch unklar. Da das Gebäude nach dem Brand einsturzgefährdet ist, können die Brandermittler der Kriminalpolizei den Brandort vermutlich erst im Laufe des Tages begehen.

Aktualisierung, Freitag 8.25 Uhr:

Beim Brand eines in der Karlsruher Nordstadt gelegenen Firmengebäudes mit einem Reifenlager ist am Donnerstagabend ein Schaden von mindestens 800.000 Euro entstanden. Das teilt die Polizei in einer aktuellen Pressemeldung mit. Personen kamen nicht zu Schaden.

Eine Zeugin hatte gegen 20.20 Uhr das Feuer an dem Gebäudetrakt in der Pennsylvaniastraße gemeldet, in welchem eine Reifenservice-Firma sowie ein Fotostudio angesiedelt sind. Beim Eintreffen der Karlsruher Feuerwehr stand das Bauwerk im Dachbereich bereits unter Vollbrand. Schließlich konnten die Flammen nach 22 Uhr eingedämmt werden. Derzeit dauern die Nachlöscharbeiten allerdings noch an.

Im Innern waren ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge im mittleren Gebäudeteil angrenzend an eine Reifenmontage-Werkstatt über 3.000 Autoreifen gelagert, die wohl weitgehend ein Raub der Flammen wurden. Über die Brandursache lässt sich noch keine Aussage treffen, betont die Polizei.

Brandermittler der Kriminalpolizei werden voraussichtlich erst am Freitagvormittag den Brandort begehen können, sofern dies an dem einsturzgefährdeten Objekt möglich ist. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Erzberger Straße bis gegen 0.35 Uhr teilweise gesperrt werden.

Aktualisierung, 23.25 Uhr

In einigen Medien wurde der Verdacht geäußert, dass der Brand, der direkt neben dem Fanprojekt der KSC-Supporters stattfindet, im Zusammenhang mit dem Derby stehen könnte. Doch wie die Polizei betont, könne hierzu in so einem frühen Stadium der Ermittlungen noch keinerlei Angaben gemacht werden. Man ermittle in alle Richtungen.

Bitte solche Gerüchte, ohne dass sie in irgendeiner Weise bestätigt wurden, NICHT weiter verbreiten.

Aktualisierung, 23.00 Uhr

Die Feuerwehr berichtet in einer aktuellen Pressenachricht, dass gegen 20.20 Uhr der Alarm mit dem Stichtwort "Brand von Reifen vor einem Gebäude" eingeschaltet. "Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich entgegen der ersten Meldung um den Vollbrand einer Lagerhalle mit darin gelagerten ca. 3000 Reifen handelte", so die Feuerwehr weiter.'

Aus diesem Grund sei sofort die höchste Alarmstufe der Feuerwehr Karlsruhe ausgerufen worden. "Von mehreren Seiten aber auch mit Hilfe von Drehleitern und der Hubrettungsbühne der Feuerwehr Karlsruhe wurden massive Löschmaßnahmen begonnen", berichtet die Feuerwehr weiter. Gleichzeitig seien Spezialkräfte mit der Messung der Rauchgaskonzentration beauftragt worden. Diese hätten bestätigt, dass keine Gefährdung für die Bevölkerung im angrenzenden Bereich bestand.

Insgesamt seien derzeit rund 140 Einsatzkräfte in der Nordstadt, ein Teil davon in einem Bereitstellungsraum. "Momentan befinden sich die Nachlöscharbeiten noch in vollem Gange", so die Feuerwehr weiter. Das Technische Hilfswerk sich nun auf der Anfahrt, um mit Bergungsgerät die Arbeiten zu unterstützen.

In einer ersten Schätzung geht die Feuerwehr von einem entstandenen Schaden in Höhe von rund 800.000 Euro aus.

Ursprungsmeldung, 22 Uhr

Um Donnerstagabend, um 20.19 Uhr, wurde die Feuerwehr zu dem Brand einer Lagerhalle gerufen. In der New-York-Straße soll ein Gebäude, in dem Reifen gelagert werden, in Vollbrand geraten sein. Die betroffene Lagerhalle liegt unter anderem in unmittelbarer Nähe zum Fanprojekt der KSC-Supporters und weitere Industrie- und Lagengebäude.

Nach ersten Informationen sollen keine Personen verletzt sein. Die Feuerwehr ist derzeit mit 25 Fahrzeugen und rund 100 Mann im Einsatz. Auch der ABC-Zug der Feuerwehr ist in der Nordstadt und nimmt Luftmessungen vor.

Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, ist derzeit nicht absehbar.