vor 35 Minuten Karlsruhe Brand in Tiefgarage: Karlsruher Polizei nimmt 23-Jährigen fest

In der Nacht zum Dienstag kam es zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Edelsheimstraße. Dabei entstand ein Schaden von geschätzten 750.000 Euro. Die Polizei hat einen 23-Jährigen wegen des Verdachts der Brandstiftung vorläufig festgenommen.