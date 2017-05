vor 9 Stunden Karlsruhe Brand in Südweststadt: Tote wurde vermutlich Opfer eines Verbrechens

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Albtalstraße. Eine Frau musste tot aus der Wohnung geborgen werden, so die Polizei. Mittlerweile steht fest, dass der Tod durch ein Gewaltverbrechen hervorgerufen wurde.