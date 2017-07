Brand in Philippsburg: Holzunterstand fängt Feuer

Am Mittwochnachmittag um 16.43 Uhr wurde die Feuerwehr Philippsburg mit allen Abteilungen zu einem Einsatz gerufen. Der Feuerwehr war zuvor ein Gartenhüttenbrand in der Thüngenstraße gemeldet worden. Dort erwartete die Einsatzkräfte jedoch ein Vollbrand eines Holzunterstandes.

Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte im Gartenbereich ein Vollbrand eines Holzunterstandes, der an das Wohnhaus angebaut war, festgestellt werden. Erste Löschversuche wurden bereits von drei Bewohnern des Nachbargrundstücks mit Gartenschläuchen vorgenommen.

Trotz des sofortigen Beginnens der Brandbekämpfung hatte sich das Feuer nach den Angaben der Feuerwehr bereits auf den Dachbereich einer Gartenhütte des Nachbargrundstückes ausgebreitet. "Zur Unterstützung wurde ein zweiter Löschangriff eingeleitet", heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung der Feuerwehr des Landkreises Karlsruhe an die Presse.

Nachdem der Brand des Holzunterstandes unter Kontrolle war, musste das dort gelagerte Holz umgeräumt werden, um weitere Glutnester ablöschen zu können. Das Dach der Gartenhütte des Nachbarn musste von der Feuerwehr teilweise abgedeckt werden. Laut Feuerwehr wurde der betroffene Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand ernsthaft verletzt. Eine Person wurde vorsorglich in eine Klinik nach Germersheim gebracht, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen.