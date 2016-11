Brand in Karlsruher Sophienstraße: Rauch aus drittem Obergeschoss

In einem Hotel in der Sophienstraße kam es zu einem Brand.

Bild:Reiff



Am Freitagnachmittag kam es in einem Hotel in der Karlsruher Sophienstraße zu einem Brand. Das teilt die Feuerwehr in einer Eilmeldung an die Presse mit. Menschenleben seien nicht in Gefahr. Der Einsatz wird sich noch eine Weile andauern.

Aktualisierung, 16 Uhr

Nach Augenzeugenberichten ist der Einsatz in einem Hotel in der Sophienstraße nicht so umfangreich, wie ursprünglich angenommen. So sei es in einem Zimmer zu einer Rauchentwicklung gekommen. Mittlerweile sei die Lage aber unter Kontrolle.

Von dem anfänglichen großen Feuerwehr-Aufgebot seien nur noch wenige Fahrzeuge am Einsatzort. Über die Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Aktualisierung, Samstag, 6 Uhr

Durch die automatische Brandmeldeanlage war der Feuerwehr Karlsruhe ein Feueralarm in einem als Wohnheim genutzten Gebäude in der Sophienstraße 73 gemeldet worden. Auf der Anfahrt der Feuerwehrfahrzeuge zur Einsatzstelle wurde der Feuerwehrleitstelle von einem Anrufer mitgeteilt, dass Rauch an einem Fenster des Gebäudes zu sehen ist.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung an einem Fenster im dritten Obergeschoss sichtbar. Die genaue Erkundung vor Ort durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr ergab, dass ein Zimmer des Wohnheims im dritten Obergeschoss komplett in Brand geraten war. Der angrenzende Flurbereich war stark verraucht.

Der Zimmerbrand konnte durch das schnelle und gezielte Vorgehen der Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Atemschutz zügig gelöscht werden. Zur Brandbekämpfung von außen wurde auch die Drehleiter vor dem Objekt in Stellung gebracht. Die Kontrolle des Zimmers ergab, dass keine Personen anwesend waren. Das Zimmer und der angrenzende Flurbereich wurden nach Abschluss der Löscharbeiten mit Hilfe eines Druckbelüfters entraucht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das betreffende Zimmer ist durch das Brandereignis nicht mehr bewohnbar.

Die Brandursache ist aktuell noch unbekannt.