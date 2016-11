Brand in Karlsruher Hotel: Rauch aus einem Zimmer sorgt für Feuerwehreinsatz

In einem Hotel in der Sophienstraße kam es zu einem Brand.

Bild:Reiff



Am Freitagnachmittag kam es in einem Hotel in der Karlsruher Sophienstraße zu einem Brand. Das teilt die Feuerwehr in einer Eilmeldung an die Presse mit. Menschenleben seien nicht in Gefahr. Der Einsatz wird sich noch eine Weile andauern.

Aktualisierung, 16 Uhr

Nach Augenzeugenberichten ist der Einsatz in einem Hotel in der Sophienstraße nicht so umfangreich, wie ursprünglich angenommen. So sei es in einem Zimmer zu einer Rauchentwicklung gekommen. Mittlerweile sei die Lage aber unter Kontrolle.

Von dem anfänglichen großen Feuerwehr-Aufgebot seien nur noch wenige Fahrzeuge am Einsatzort. Über die Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Weitere Informationen folgen.