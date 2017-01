vor 2 Stunden Karlsruhe Brand in Karlsruhe: Weihnachtsbaumkerzen setzen Zimmer in Flammen

Der verspätete Wunsch nach weihnachtlicher Lichterstimmung hat in Karlsruhe einen Wohnungsbrand ausgelöst. Kerzen hätten am Montag den ausgetrockneten Weihnachtsbaum in einem Mehrfamilienhaus in Flammen gesetzt, teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen mit.