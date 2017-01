Brand in Berghausen: Tiefgarage in Flammen

Am Mittwochabend kam es gegen 19.20 Uhr zu einem großen Brand in Berghausen: Eine Tiefgarage stand in Flammen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr die Wohn- und Firmengebäude räumen. Zwei Personen wurden verletzt.

Die Bewohner wurden zunächst im Feuerwehrhaus Berghausen untergebracht, konnten aber noch am Abend in ihre Wohnungen in der Gewerbestraße zurückkehren. Das Feuer in der 1.500 Quadratmeter großen Tiefgarage wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zwei Bewohner erlitten Verletzungen.

In der Garage wurden zwei Fahrzeuge durch das Feuer zerstört. Weitere 24 Fahrzeuge wurden durch Ruß verunreinigt, wobei noch nicht feststeht ob es hier auch zu Beschädigungen kam. Weiterhin verbrannte in der Tiefgarage gelagerter Sperrmüll. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf eine sechsstellige Summe. Zur genauen Brandursache dauern die polizeilichen Ermittlungen an.