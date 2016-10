Brand im Saunabereich: Feuer im Scheck-In-Center in Karlsruhe

Anzeige

Am Dienstagmorgen kam es gegen 8 Uhr zu einem Brand im Scheck-In-Center in Karlsruhe. Ersten Informationen zufolge ist es in einer der unteren Etagen zu einem Feuer gekommen. Das Center wurde komplett geräumt. Das Feuer ist nach Aussage der Polizei aber unter Kontrolle. Derzeit sind die Einsatzkräfte mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Aktualisierung, 9.05 Uhr

Wie die Polizei auf Anfrage von ka-news bestätigt, kam es im Fitnessstudio im Scheck-In-Center zu einem Brand. Dieses befindet sich über den Geschäften im Erdgeschoss. Der Brand konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelöscht werden. Ersten Informationen zufolge ist niemand verletzt worden.

"Derzeit laufen die Maßnahmen zur Entrauchung des Gebäudes", so ein Polizeisprecher. Das Gebäude wurde geräumt, das betrifft auch den im Erdgeschoss gelegenen Supermarkt. Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Aktualisierung, 10.20 Uhr

In einer Pressemeldung äußert sich die Karlsruher Feuerwehr zum Brand in der Rüppurrerstraße. So sei es im Saunabereich des Fitnessstudios aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand und in dessen Folge zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Bereich der angrenzenden Straße Ludwig-Erhard-Allee auch außerhalb des Gebäudes stark verraucht.

Augerüstet mit Atemschutzgeräten gingen mehrere Trupps zur Bekämpfung des Brandes vor. Durch die umfassenden baulich vorhandenen Entrauchungseinrichtungen habe der verrauchte Bereich innerhalb des Gebäudes auf den unmittelbaren Schadensort begrenzt werden können.

Die automatische Sprinkleranlage habe zudem dazu beigetragen, die Brandausbreitung zu begrenzen. Ein Wasserschaden durch diese automatische Löschanlage habe sich jedoch nicht vermeiden lassen. Das ganze Einkaufszentrum wurde durch die Polizei geräumt.