Karlsruhe Brand festgestellt und aufgefahren: 8.000 Euro Schaden bei Unfall in Karlsruhe

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Adenauerring/Willy-Brandt-Allee. Wie die Polizei berichtet, ist hier ein 73-Jähriger auf das Auto einer 49-Jährigen gefahren. Zuvor hat er einen Brand an seinem Auto festgestellt.