Bei Durmersheim kommt es derzeit zu einem Feuerwehreinsatz: Der Brand einer Holzhütte habe dabei auf ein verlassenes Wohnhaus über gegriffen.

Wie die Polizei mitteilt, würde derzeit es an der Bahnstrecke zwischen Durmersheim und Rheinstetten-Forchheim zu einem Feuerwehreinsatz. In einer ersten Presseinformation heißt es, dass der Brand einer Holzhütte auf ein verlassenes Wohnhaus übergegriffen hätte. Personen seien allerdings nicht in Gefahr. Weiter gibt die Polizei an, dass der Betrieb auf der Bahnlinie in diesem Bereich durch den Einsatz nicht beeinträchtigt sei.

Wie ein Sprecher der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft im Gespräch mit ka-news erklärt, kommt es nach aktuellem Stand zu keinen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Weitere Informationen folgen.