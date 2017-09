vor 1 Stunde Karlsruhe Brand am Kronenplatz: Unbekannter legt Feuer in Warenhaus-Filiale

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen Brand in einer Warenhausfiliale am Kronenplatz gelegt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer durch einen Kunden rechtzeitig entdeckt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht zu beziffern.