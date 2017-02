Aktuell bereitet man sich in Karlsruhe auf eine mögliche Entschärfung vor. Der Grund: Es besteht der Verdacht, dass nahe der A5 bei Durlach ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unter der Erde schlummern könnte. Die Entschärfung ist allerdings erst für den 5. März geplant. Warum die Verzögerung?

Die Anwohner in der Dornwald- und Untermühlsiedlung müssen sich demnächst auf eine mögliche Evakuierung einstellen. Bei Bodensondierungen für den Bau einer Fernwärmeleitung ergab sich vergangene Woche der dringende Verdacht, dass bei der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach der Autobahn A5 ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Erde liegen könnte.

Doch anders als bei Bomben-Entschärfungen in der jüngeren Vergangenheit, beispielsweise im Bereich der neuen Hauptfeuerwache, lässt man sich in diesem Fall mit der Entschärfung mehr als zwei Wochen Zeit - und das hat seine Gründe.

"Es kommt häufiger zu Spontanfunden"

Wie Mathias Peterle, Truppführer beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Baden-Württemberg, im Gespräch mit ka-news erklärt, ist ein kurzfristiges Handeln in diesem Fall nicht notwendig. "Solange die Bombe ohne Bewegung in der Erde liegt, passiert da auch nichts", beruhigt der Experte. Er ist zusammen mit acht anderen Truppführern und ihren Teams aus Stuttgart täglich unterwegs, um Bomben zu entschärfen, gefundene Munition zu entsorgen oder Beratung zu geben.

Eine kurzfristig angesetzte Entschärfung ist dann nötig, wenn der Blindgänger beispielsweise bei Bauarbeiten von einem Bagger freigelegt wird. "Es wäre wünschenswert, wenn Funde wie dieser im Bereich der Anschlussstelle Durlach die Regel wären. Aber es kommt häufiger zu Spontanfunden", sagt Peterle. Dann sei nicht so viel Zeit für die Vorbereitung und Evakuierung.

Bombe oder ein Stück Rohr?

Am Autobahnanschluss bei Durlach wurde das verdächtige Objekt bereits in einem früheren Stadium der Arbeiten gefunden und ist bislang noch von Erde umhüllt. Doch weil Objekt noch nicht zu sehen sei, sei auch noch nicht mit Sicherheit geklärt, ob dort wirklich ein Blindgänger aus dem Weltkrieg liege, schildert der Experte. "Die Messung ergab, dass im Boden ein größeres Objekt liegt. Es ist kein Stein, sondern etwas Metallisches, Unnatürliches, was da nicht hingehört", so Peterle weiter. Aber das könne beispielsweise auf ein Stück eines alten Rohres hindeuten.

Gewissheit wird es daher erst am Freitag vor der Entschärfung geben. Denn dann wird Peterle mit einem Entschärfungstrupp nach Karlsruhe kommen und sich "an das Objekt herantasten". Entpuppt es sich als Blindgänger, wird am Sonntag die Entschärfung ab 14 Uhr vorgenommen. Das sichergestellte Material wird anschließend eingelagert und später entsorgt. "Bomben werden beispielsweise in Scheiben geschnitten und der Sprengstoff anschließend erhitzt. Er nimmt dann eine wachsähnliche Konsistenz an und verbrennt gefahrlos", beschreibt Peterle.

Wie gefährlich eine Bombe sei, lasse sich auch erst dann sagen, wenn die Mitglieder des Kampfmittelräumdienstes das Objekt mit eigenen Augen sehen: "Denn das kommt es auf die Art und die mögliche bestehende Funktionsfähigkeit des Zünders an." Davon hängt auch ab, wie lange die mögliche Entschärfung andauert. Falls es sich in Durlach nicht um einen Bombenfund handeln sollte, werden die Evakuierungsmaßnahmen kurzfristig wieder gestoppt.

Fastnacht verhindert eine frühere Entschärfung

Vonseiten der Stadt hat man sich bewusst für einen möglichen Entschärfungstermin, der rund zwei Woche nach der Sondierung liegt, entschieden. "So haben wir genügend Zeit alles vorzubereiten", erklärt Matthias Tröndle vom Presse- und Informationsamt der Stadt Karlsruhe. "Zudem sind zu Fastnacht alle Einsatzkräfte stark eingebunden." Eine Entschärfung direkt nach dem Fund habe man aufgrund der Kürze der Zeit ausgeschlossen.

Tröndle rechnet damit, dass am Freitagnachmittag, 3. März, die endgültige Entscheidung fällt, ob gesamte Dornwald- und Untermühlsiedlung samt der dortigen Kleingärten geräumt werden müssen, oder nicht eben nicht. Auf Einschränkungen müssten sich dann auch die Autofahrer im Bereich der A5 sowie im Osten der Fächerstadt einstellen.

Während die Züge im Durlacher Bahnhof nach ersten Angaben wie gewohnt fahren, könne die Sperrung der Durlacher Allee sich auch auf die Betrieb der Straße- und Stadtbahnen auswirken. Zwischen der Tullastraße und dem Durlacher Bahnhof können dann keine Bahnen fahren. Wie Nicolas Lutterbach, Sprecher der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) im Gespräch mit ka-news angibt, werde derzeit ein Konzept für den Karlsruher Nahverkehr erarbeitet.

Im Bereich des Durlacher Bahnhofs soll ersten Planungen zufolge ein Umstieg in ein Schienen-Ersatz-Verkehr möglich sein. Dieser verkehrt dann über die Ottostraße in die Oststadt und wieder zurück. Wie genau die Linien S4, S5, 1 und 2 an diesem Sonntag fahren werden oder wo die Verbindungen enden werden, soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

ka-news Hintergrund: Um eine Gefährdung der Menschen in umliegenden Gebieten auszuschließen, wurde ein Bereich festgelegt, in dem sich am Sonntag, 5. März, ab 10 Uhr keine Personen aufhalten dürfen – auch nicht innerhalb von Gebäuden. Wer seine Wohnung nicht selbstständig verlassen kann und auf Transport oder Betreuung vor Ort angewiesen ist, sollte sich umgehend – möglichst bis zum 24. Februar – telefonisch unter der Rufnummer 0721/133-3333 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) an die Stadt Karlsruhe wenden.



