Bomben-Drohung: Anrufer löst Großeinsatz am Europaplatz aus

"Der Anrufer, der sich um 23.18 Uhr bei der Feuerwehr meldete, sprach mit ausländischem Akzent und teilte mit, dass er in einem Schnellrestaurant in der Kaiserstraße eine Bombe deponiert habe", informiert die Polizei. Daraufhin wurden die Zufahrten des ÖPNV zum in der Fußgängerzone gelegenen Europaplatz gesperrt.

Die Passanten auf dem Platz und den nahegelegenen Haltestellen des Karlsruher Verkehrsverbundes wurden aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Die Räumung des Platzes verlief nach Aussage der Polizei geordnet. Im Schnellrestaurant befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Kunden. Die Beschäftigten, Bewohner des Hauses sowie die Besucher einer benachbarten Gaststätte wurden in Sicherheit gebracht. Hierbei handelte es sich um rund 20 Personen.

Danach wurden die Räume des Schnellrestaurants mit einem Sprengstoffspürhund durchsucht. Sprengstoff oder verdächtige Gegenstände konnten nicht gefunden werden. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen waren um 0.48 Uhr beendet. Daraufhin konnten die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurück.