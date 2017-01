vor 1 Stunde Kraichtal-Münzesheim Böller beschädigt Asyl-Wohncontainer: Polizei sucht Zeugen

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand, als ein bislang unbekannter Täter in der Silvesternacht gegen 1.40 Uhr einen Feuerwerkskörper vor den Eingangsbereich eines Wohncontainers im Bereich des Horst-Kochendörfer-Platzes in Kraichtal-Münzesheim warf, so die Poilzei in einer Pressemitteilung.