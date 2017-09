Am vergangenen Wochenende hat sich die Berufsfeuerwehr Karlsruhe bei einem Tag der offenen Tür präsentiert. Wer das verpasst hat, kann auch noch an den nächsten Wochenenden die Arbeit der Feuerwehr hautnah erleben.

Mit Schauübungen und einer Ausstellung der Feuerwehr-Fahrzeuge auf dem Programm, hat am vergangenen Wochenende die Berufsfeuerwehr Karlsruhe die Tore der Hauptfeuerwache in der Ritterstraße für interessierte Gäste geöffnet. Wer diesen Programmpunkt verpasst hat, aber sich trotzdem für die Arbeit der Feuerwehr interessiert, hat in den kommenden Wochen noch weitere Gelegenheiten, sich einen Einblick hinter die Tore der Feuerwehrhäuser zu verschaffen.

Tag der offenen Tür bei der Berufsfeuerwehr Karlsruhe Alle Bilder

Am kommenden Sonntag, 17. September, lädt die Freiwillige Feuerwehr Neureut zu ihrer Leistungsschau ein. "Wir bieten den interessierten Besuchern durch moderierte Vorführungen und Übungen nicht nur hautnah Einblicke in die Arbeit unserer ehrenamtlichen Organisation", versprechen die Abteilung in einer Pressemeldung. Zudem soll die neue Kinderfeuerwehr präsentiert werden. Das Programm im Feuerwehrhaus Neureut (Bärenweg 5) dauert von 11.30 bis 19 Uhr an.

Eine Woche später, am Sonntag, 24. September, öffnet dann eine andere Freiwillige Feuerwehr ihre Hallentore: Die Grötzinger Wehr bietet von 11 bis 19 Uhr Stationen an, wo die Besucher auch selbst tätig werden und Feuerwehrgeräte ausprobieren können. Ergänzt wird das Programm rund um das Feuerwehrhaus (Laubplatz 4) durch Vorführungen und eine Ausstellung der Einsatzfahrzeuge.