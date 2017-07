Am frühen Sonntagmorgen leistete ein 25-Jähriger erheblichen Widerstand gegen die Polizisten, die eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Dabei zeigte er unter anderem sein entblößtes Glied einer Polizeibeamtin.

Am Sonntagmorgen, gegen 1.20 Uhr, wurde die Polizei auf einen betrunkenen Autofahrer aufmerksam gemacht. Eine Streife konnte den 25-Jährigen daraufhin in Karlsruhe-Mühlburg in der Neureuter Straße anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Doch der Autofahrer verhielt sich nach Angaben der Polizei wenig kooperativ: "Bei der Kontrolle verhielt sich der deutlich alkoholisierte 25-Jährige uneinsichtig und aggressiv. Als er mit auf die Wache gebracht werden sollte, beleidigte er eine Polizeibeamtin, öffnete seine Hose und zeigte sein entblößtes Glied", heißt es im Polizeibericht.

"Bei der anschließenden Festnahme widersetzte er sich vehement", berichtet die Polizei weiter. Für die Festnahme war die Unterstützung einer weiteren Streife nötig. Auch die Blutentnahme habe der Mann nicht freiwillig über sich ergehen lassen wollen und so musste sie "unter Zwang durchgeführt werden." Anschließend wurde der 25-Jährige in Gewahrsam genommen.