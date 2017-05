Wer nicht gerne zum Lachen in den Keller geht, kann sich jetzt freuen: Am Sonntag ist nämlich "Weltlachtag". Frei nach dem Motto: "Lache und die Welt lacht mit dir" kann jeder Lachwillige mit seinen Gleichgesinnten um die Wette lachen.

Traditionell findet der Weltlachtag immer am ersten Sonntag im Mai statt. So auch dieses Jahr: Am Sonntag, 7. Mai, kann schon zum fünften Mal auch in Karlsruhe kräftig mit gelacht werden. Und so funktioniert es: Einfach am Sonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr zum "Lachyoga" ins Pavillon in der Nottingham-Anlage, der Grünlage beim Sandkorn-Theater an der Sophienstraße, kommen und mitmachen.

Ab 13.45 Uhr können sich Lachfreudige dann vor der Europahalle einfinden. Um 14 Uhr wird dort nämlich an der weltweiten Aktion, in der drei Minuten für den Weltfrieden gelacht wird, teilgenommen. Anschließend wird von dort aus dann eine Lachwanderung durch die Günther-Klotz-Anlage gestartet. Das geht aus einer Pressemeldung der "Lachtrainer aus Karlsruhe und Ettlingen" hervor. Diese bieten regelmäßig Termine fürs Lachyoga an.