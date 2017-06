Dem Südwesten steht Anfang der neuen Woche eine kleine Hitze-Welle bevor. Schon am Montag könne es bis zu 32 Grad warm werden, kündigte der Deutschen Wetterdienst (DWD) an.

"Am wärmsten wird es am Dienstag", sagte ein DWD-Meteorologe am Sonntag. Dann könne es am Oberrhein 33 Grad geben. Abends drohten im Südwesten dann Gewitter. Auch am Mittwoch bleibe es bei möglichen Gewittern noch sehr warm. Am Donnerstag gehe es wohl wieder trocken weiter. Bevor die neue Woche beginnt, wird es dem Experten zufolge in Baden-Württemberg zwar nicht ganz so warm. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken sei es aber auch recht freundlich.

