vor 1 Stunde Stuttgart Bis zu 20 Grad: Der Frühling hält Einzug im Südwesten

Die Menschen im Südwesten können sich pünktlich zum Wochenende auf Sonne und milde Temperaturen freuen. Schon am Freitag kann es etwa in der Kurpfalz bis zu 18 Grad warm werden, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag sagte.