Bis Weihnachten: VBK richten zusätzliche Bus-Haltestelle für Grünwinkel ein

Der Haltepunkt ersetze bis Weihnachten den Haltepunkt Blohnstraße, so die VBK. Dieser Stopp war wegen der Erneuerung einer Fernwärmeleitung, die seit Mitte Oktober in dem Stadtteil läuft, und der damit verbundenen Umleitung der Buslinien entfallen.

"Die Buslinie 60 fährt nach der Haltestelle Sinner geradeaus weiter auf der Zeppelinstraße, biegt dann rechts in die Michelinstraße ein", heißt es in der Pressemitteilung. Von der Ersatzhaltestelle Blohnstraße gehe es anschließend weiter über die Vogesenbrücke zum Entenfang. Die Rückfahrt erfolge auf dem regulären Fahrweg.

Die Buslinie 62 biegt nach Aussage der VBK nach der Haltestelle Sinner links in die Zeppelinstraße und anschließend rechts in die Michelinstraße ein. Von dort gehe es über die Ersatzhaltestelle Blohnstraße und die Vogesenbrücke zum Entenfang.

Die Rückfahrt erfolge auf dem regulären Fahrweg. Die Haltestelle Friedhof Grünwinkel in Fahrtrichtung Entenfang wird für die Dauer der Maßnahme ersatzlos aufgehoben. Die Haltestelle Blohnstraße in Fahrtrichtung Entenfang wird in die Michelinstraße verlegt. Die Baumaßnahme in Grünwinkel dauert voraussichtlich bis Freitag, 23. Dezember 2016.