Die Schlossgartenbahn wurde anlässlich der Bundesgartenschau 1967 in Karlsruhe gebaut.

Die Schlossgartenbahn in Karlsruhe verabschiedet sich in die Winterpause. Am Dienstag, 1. November, verkehrt die Bahn zwischen 11 und 19 Uhr zum vorläufig letzten Mal.

Im neuen Jahr nimmt die Schlossgartenbahn ihren Betrieb wieder am Samstag, 1. April, auf.