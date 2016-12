vor 3 Stunden Karlsruhe Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle in Karlsruhe

Ein mit einem Messer bewaffneter und maskierter Räuber betrat am Samstagabend gegen 22.25 Uhr die Esso-Tankstelle in der Brauerstraße in Karlsruhe, darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.