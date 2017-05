vor 1 Stunde Karlsruhe Betrunkener flüchtet vor Polizeikontrolle und rammt Streifenwagen

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fiel am Samstagabend, um kurz vor 20 Uhr, einer Zeugin ein Mercedesfahrer im Bereich B36/Neureut auf. Die Fahrt führte über die Südtangente, die L605 zur Autobahnauffahrt Karlsruhe-Süd, so die Polizei in einer Pressemitteilung.