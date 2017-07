vor 1 Stunde Staffort Betrunkene 67-Jährige verursacht Verkehrsunfall in Staffort

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 67-jährigen, alkoholisierten Frau und einer 26-jährigen Frau, kam es am Samstag um 16.40 Uhr in Staffort. Das teilt die Polizei in einer Presseinformation mit.