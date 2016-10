Beste KSC-Mannschaft aller Zeiten: Die Abwehr

Anzeige

Und so funktioniert's: Bis Donnerstag wird auf ka-news täglich eine Position zur Abstimmung stehen. Insgesamt werden zwei Stürmer, vier Mittelfeldspieler, vier Abwehrspieler, ein Torhüter und ein Trainer gewählt. Dabei stehen neben KSC-Legenden auch immer ein aktueller Spieler zur Auswahl.

Sie möchten einen weiteren Spieler ins Team bringen? Hinterlassen Sie seinen Namen im Kommentarbereich. Sollte eine Name dort öfters genannt werden, als ein anderer in der Wahl Stimmen erhält, so zieht er in die "beste KSC-Mannschaft aller Zeiten" ein. Diese werden wir am Freitag vorstellen.

Bis Freitag, 0 Uhr, kann für die beste KSC-Mannschaft aller Zeiten abgestimmt werden. Hier steht die Abwehr zur Auswahl.

