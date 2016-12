Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) will künftig den Fahrgästen einen besseren Überblick über das Ziel ihrer Bahnen geben. Auf den Anzeigen werden daher ab Dezember Zwischenziele, die genaue Endstation und Linienwechsel angezeigt.

Die Flotte der Zweisystem-Fahrzeuge der AVG wurde in den vergangenen Monaten vollständig mit Matrix-Zielanzeigern ausgestattet, über die die Fahrgäste über die jeweilige Linie und deren Routenverlauf informiert werden können. Das beschreibt das Unternehmen in einer Pressemeldung. Um die Fahrgastinformation weiter zu verbessern, greifen bei der AVG ab Sonntag, 11. Dezember, mit Blick auf die Matrixanzeiger einige Änderungen.

Über die Matrixanzeiger, die sich seitlich an den Zweisystem-Fahrzeugen befinden, werden die Fahrgäste künftig bei allen Fahrten über die Liniennummer, ausgewählte Zwischenziele und die Endstation auf der jeweiligen Route informiert. Bisher wurde in den meisten Fällen lediglich die Endstation angezeigt.

Endstationen werden genauer benannt

Zudem wird künftig auf sämtlichen Matrix-Anzeigern stets die genaue Endstation der Fahrt angezeigt. Dies bringt im Einzelfall Änderungen mit sich. So heißt beispielsweise das bisherige Ziel "S5 Knielingen" künftig "S5 Rheinbergstraße" und das Ziel "S5 Wörth Dorschberg" wird zur "S5 Wörth Badepark". Diese Neuregelung soll zur besseren Verständlichkeit beitragen, da jedes angezeigte Fahrtziel ab dem 11. Dezember mit der Endstation identisch ist.

Des Weiteren werden die Fahrgäste auf der Front der Fahrzeuge mittels der Matrixanzeiger auch über größere Knotenpunkte auf dem Fahrweg hingewiesen. So wird auf den Anzeigen beispielsweise darüber informiert, dass die Stadtbahnen mit Endstation Wörth Badepark über Karlsruhe, die Stadtbahnen in Richtung Öhringen über Heilbronn oder die Stadtbahnen in Richtung Eutingen über Freudenstadt verkehren.

Welcher Wagen fährt wohin?

(Das Bild zeigt einen Matrixanzeiger, auf dem das Zwischenziel „über Heilbronn“ zu sehen ist. Quelle: AVG)

In Form neuer Piktogramme wird zudem künftig bei Zügen mit mehreren Wagen und abweichender Endstation darüber informiert, in welche Richtung der jeweilige Stadtbahnwagen nach einer Aufteilung des Zugverbands weiter verkehrt.

(Das Bild zeigt, in welcher Form künftig bei Zügen mit mehreren Wagen und abweichender Endstation darüber informiert wird, in welche Richtung der jeweilige Stadtbahnwagen nach einer Aufteilung des Zugverbands weiter verkehrt.Quelle: AVG)

Hierdurch lässt sich für die Fahrgäste beispielsweise bei der S31/S32 auf einen Blick erkennen, welcher Wagen nach Trennung der Fahrzeuge in Richtung Menzingen und welcher Wagenteil in Richtung Odenheim weiterfahren wird. Somit können die Fahrgäste bereits beim Fahrtantritt in das für Sie richtige Fahrzeug einsteigen.

Außerdem wird mit einem neuen Piktogramm darüber informiert, wenn Züge auf ihrem Fahrweg die Linie wechseln. Dadurch kann der Fahrgast erkennen, dass eine umsteigefreie Verbindung auf eine andere Linie besteht. Zum Beispiel wird auf den Zügen der S5 nach Pforzheim, welche von dort als S6 weiter nach Bad Wildbad verkehren, an der Front-Anzeige auf den Linien-Wechsel mit dem Text ">S6 Bad Wildbad" hingewiesen.

Hintergrund: Fahrgastinformationen Ausführliche Informationen in Form von Echtzeitdaten zu Abfahrtszeiten und Fahrtausfällen können über die elektronische Fahrplanauskunft EFA BW des 3-Löwen-Takts unter www.efa-bw.de sowie über die Smartphone-App „Bus&Bahn“ abgerufen werden. Über die genannten Medien wird auch explizit auf aktuelle Fahrtausfälle hingewiesen. Weitere Echtzeitauskünfte gibt es auch über den KVV-Echtzeitmonitor unter www.live.kvv.de. Über diese Auskunft sind jedoch keine expliziten Hinweise zu Zugausfällen abrufbar. Wichtige Informationen zu aktuellen Baustellen oder Störungen liefert der Verkehrsticker der AVG, der auf den Internetseiten www.avg.info sowie www.kvv.de zu finden ist und fortlaufend aktualisiert wird. Wichtiger Hinweis: Über die Reiseauskunftsmedien der Deutschen Bahn (www.bahn.de und DB Navigator) gibt es bislang noch keine Informationen über etwaige Zugausfälle der AVG. An einer Lösung hierfür wird derzeit gearbeitet.

(Das Bild zeigt einen Matrixanzeiger, auf dem das Zwischenziel „über Heilbronn“ zu sehen ist. Quelle: AVG)