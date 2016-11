Zwei Hände in Handschellen. Foto: Boris Roessler/Archiv

"Der Raum hat nichts in sich, was lose ist", so der Sprecher. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte den Erlass eines Haftbefehls gegen den Verdächtigen wegen Terrorismusverdachts verweigert.

Die Ermittler hatten dem Mann vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein und möglicherweise einen Anschlag in Deutschland vorbereiten zu wollen. Der Verdächtige kam vor einem Jahr als Flüchtling nach Deutschland.

Zuvor war der am Mittwoch in Berlin Festgenommene nach Karlsruhe gebracht worden. Nun wurde gegen ihn lediglich ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung erlassen, den die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin beantragt hatte. Er soll einen gefälschten Pass benutzt haben.

Justizsprecher Hoffmann sagte, der U-Häftling solle jetzt medizinisch begutachtet werden. Danach werde über die weiteren Haftbedingungen entschieden. In dem gesicherten Haftraum gibt es laut Justiz nur eine Matratze und eine gesicherte Toilette, jedoch keine Steckdosen.