Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der L623 bei Karlsbad-Langensteinbach erlassen. Auf rund 2,3 Kilometern wird die bisherige gefährliche "Berg- und Talbahn" nach aktuellen Standards begradigt und auf eine Fahrbahnbreite von acht Metern ausgeweitet.

Herzstück des Ausbaus sei die neu hinzukommende Unterführung bei den Aussiedlerhöfen, die den verschiedenen Nutzungen in diesem Bereich Rechnung trägt, so das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Pressemitteilung. Damit erhöhe sich hier die Verkehrssicherheit nicht nur für die Fußgänger und Radfahrer, sondern auch für die dort anzutreffenden Reiter.

Auch der Wegfall von Wirtschaftswegeinmündungen in die L623 beziehungsweise der Neubau und Verlegung von Wirtschaftswegen wird nach Auffassung des RP die Sicherheit für den Radverkehr und den landwirtschaftlichen Verkehr in diesem Bereich weiter verbessern. Regierungspräsidentin Nicolette Kressl freut sich, dass diese wichtige Autobahnanbindung nun zeitgemäß ausgebaut werden kann: "Der Ausbau trägt zu einer wesentlichen Verbesserung der straßenbaulichen Infrastruktur bei und wird die Verkehrssicherheit deutlich erhöhen."



Der Planfeststellungsbeschluss mit den Plänen liegt in der Zeit vom 29. Mai bis einschließlich 12. Juni im Rathaus von Karlsbad zur Einsicht aus. Weitere Informationen rund um den Ausbau der L623 gibt es auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe.