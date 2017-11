Belgisches Bier in Karlsruhe: Kulturverein lädt zum ersten Bierprobeabend

Der Niederländische und Flämische Kulturverein aus Karlsruhe lädt am Freitag, 10. November, zu einer besonderen Bierverkostung. Auf der Karte stehen verschiedene Biere aus Belgien.

In Belgien gehören Spezialbiere wie Duvel, Leffe, Trappistenbier, oder Wittekerke zum gesellschaftlichen Leben. Im vergangenen Jahr setzte die Unesco die belgische Bierkultur wegen ihrer Qualität, Vielfältigkeit und Omnipräsenz sogar auf die Liste des immateriellen Kulturerbes. Im In- und Ausland finden die belgischen Biersorten immer mehr Liebhaber.

Grund für den Flämisch-niederländischen Kulturverein zu ersten Bierverkostung mit belgischen Spezialitäten einzuladen. Die Veranstalter laden alle Fans des belgischen Bieres und die, die es noch werden wollen, zum ersten belgischen "Bier-Tasting" in Karlsruhe. Die Veranstalter wollen dort unter anderem der Frage nachgehen, was diese Biersorten so einzigartig macht.

Besucher stellen selbst die Probier-Liste zusammen

Für den Abend wurden laut Veranstalter 14 besondere belgische Biersorten ausgewählt und importiert. Mit einer Verkostungs-Bierkarte können die Besucher sechs Biere nach individueller Auswahl probieren, um die unterschiedlichen Eigenschaften und Geschmacksnuancen zu erleben und somit das persönliche Lieblingsbier zu entdecken. Zu den Bieren sollen kleine Snacks angeboten werden.

Der erste belgische Bierprobeabend soll ab 20 Uhr im Kulturhaus Mikado (Kanalweg 52) stattfinden. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 8 Euro pro Person. Die Verkostungs-Bierkarten können an der Abendkasse für 10 Euro gekauft werden.