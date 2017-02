vor 1 Stunde Karlsruhe Belästigt in der Straßenbahn: Unbekannter fasst jungen Frau in den Schritt

In der Straßenbahn der Linie S11 wurde eine junge Frau sexuell belästigt. Der Mann, der die Frau am Dienstagmorgen auf der Fahrt in Richtung Ittersbach unsittlich berührt hat, ist derzeit noch unbekannt.