Weil er offensichtlich über Insider-Wissen verfügte, hat ein 22-Jähriger ein im gleichen Ort lebendes älteres Ehepaar bestohlen. Er erbeutetemehrere zehntausend Euro.

Die Polizei hat einen 22 Jahre alten Mann im Verdacht, in der vergangenen Sonntagnacht in das Haus eines älteren Ehepaars in Rheinstetten-Forchheim eingedrungen zu sein. Dort soll er mehrere zehntausend Euro gestohlen haben. "Bei der Tat nutzte er offenbar Kenntnisse, die er durch eine länger andauernde Bekanntschaft mit den Geschädigten erworben hatte", so die Polizei weiter.

Nach den Feststellungen der Ermittler betrat der 22-Jährige das Haus des schlafenden Paares, holte gezielt aus einem Zimmer einen Schlüsselbund und leerte anschließend den an versteckter Stelle angebrachten Tresor mit den Ersparnissen der Geschädigten.

"Bereits bei den ersten nach Bekanntwerden der Tat aufgenommenen Ermittlungen richtete sich ein Verdacht gegen den wegen verschiedener Delikte, darunter auch Gewalttaten, bereits polizeibekannten 22-Jährigen", so die Polizei in ihrer Pressemeldung weiter.

In der Wohnung des 22-Jährigen konnte die Polizei am Donnerstag einen offensichtlich aus der Beute stammenden, vierstelligen Betrag sicherstellen. Zudem wurde ein nach der Tat für einen vierstelligen Betrag gekauftes Motorrad beschlagnahmt. "In den Räumen der Kriminalpolizei beschädigte der weiterhin als überaus gewalttätig anzusehende Festgenommene einen im Boden fest verankerten Festhaltebügel", so die Polizei weiter. Der Mann befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt.