vor 1 Stunde Eggenstein-Leopoldshafen Bekannter Täter: Karlsruher Polizei verhaftet mutmaßlichen Einbrecher

Erst vor weniger als einem Jahr wurde ein 46-Jähriger aus einer mehrjährigen Haftstraße entlassen - und nun droht ihm erneut ein Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt. Denn am Freitag wurde er verhaftet, als er in einem geklauten Auto unterwegs war. Zudem soll er einen Einbruch in Karlsruhe verübt haben.