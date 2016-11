Beim Abbiegen übersehen: Seniorin wird in Durlach von Auto erfasst

Anzeige

Die Seniorin war laut Polizeibericht mit Gehhilfen unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren, als sie von einem von links in die Dürrbachstraße abbiegenden 60-jährigen Mercedesfahrer erfasst wurde und zu Boden stürzte. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. "Ein Sachschaden ist vermutlich nicht entstanden", so die Polizei abschließend.