vor 1 Stunde Karlsruhe Beim Abbiegen erfasst: Radfahrer bei Unfall in Karlsruhe verletzt

In Karlsruhe wurde ein Radfahrer am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr an der Einmündung des Kanalwegs in die Willy-Brandt-Allee von einem abbiegenden Auto erfasst. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.