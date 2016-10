Beil-Attacke vor Karlsruher Gericht: "Ich hörte ihn noch röcheln"

Anzeige

"2016 war für mich ein Absturz". Der Mann mit den kurzen Haaren und dem auberginefarbenen Hoddie blickt oftmals starr in den Raum, presst immer wieder seine Unterkiefer aufeinander. Von vielem, was sich in jenen Morgenstunden im April in Rheinstetten zugetragen hat, hat er nach eigener Aussage keine Erinnerung mehr. Die 400 Euro aus seinem Minijob habe er regelmäßig in Drogen, Alkohol oder in Spielautomaten gesteckt.

Der Suchtdruck sei groß gewesen, berichtet er dem vorsitzenden Richter im Schwurgerichtssaal. Anfang April habe er mit einer Schreckschusspistole in einen Supermarkt nahe seines Wohnorts aufgesucht und eine Kassiererin bedroht, gesteht der Angeklagte. Gerade einmal drei Tage später dann ein weiterer Zwischenfall: Nach einem Abend mit Bier und Bekannten gerät der 25-Jährige auf dem Hof seines Wohnhauses mit einem 33-Jährigen in Streit. Für diesen endet die Auseinandersetzung tödlich.

Angeklagter schlägt fünf Mal mit Beil zu

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den 33-Jährigen mit einem Beil erschlagen zu haben. Auslöser soll eine Streitigkeit über 50 Euro gewesen sein. Der Geschädigte habe sich geweigert, dem Angeklagten Geld zu leihen, so die Darstellung des Oberstaatsanwalts. Daraufhin habe der Angeklagte mit der stumpfen Seite eines Beils fünf Mal auf den Kopf des 33-Jährigen eingeschlagen. Er verstarb wenig später im Hof.

"Dies war vom Angeklagten so geplant und gewollt", so der Vorwurf des Oberstaatsanwalts. Im Anschluss habe er den Geldbeutel mit 120 Euro und der EC-Karte des Geldbeutels entwendet. Mit diesem Geld soll unmittelbar nach der Tat in einer Spielothek bezahlt und auch später noch versucht haben, die Geldkarte des Opfers zu benutzen.

25-Jähriger verstrickt sich in Widersprüche

Von dieser Version will der Angeklagte beim ersten Verhandlungstag nichts mehr wissen - obgleich seine Mutter vor dem Prozess ausgesagt hatte, ihr Sohn habe ihr diesen Tatverlauf so geschildert. Seine Version weicht stark von der Anklageschrift ab: Er habe mit dem Beil nicht auf den 33-Jährigen eingeschlagen, weil er diesen bestehlen wollte. "Ich wollte einfach Abstand", wiederholt der Angeklagte immer wieder.

Der Geschädigte habe ihn bei einem Treffen mit Freunden in einer ortsansässigen Kneipe wiederholt beleidigt, sei ihm dann bis in den Hof gefolgt. Er habe dem 33-Jährigen nach längerer Diskussion dann einen Faustschlag verpasst, sodass dieser zu Boden fiel. Danach sei er in Panik geraten und habe versucht, den Fremden aus dem Hof zu schleifen. Als dieser zu sich gekommen sei und ihn angegriffen habe, habe er mit einem Gegenstand nach ihm geschlagen, so der Angeklagte, "aber ich wollte ihn nicht töten."

Der 33-Jährige habe aber noch gelebt, versichert der 25-Jährige. "Ich hörte ihn noch röcheln", so der Angeklagte. Anstatt einen Krankenwagen zu rufen, ergriff der Angeklagte die Flucht. Für wirklich glaubwürdig hält der vorsitzende Richter die Geschichte nicht, kommentiert dieser zwischenzeitlich. Vor allem in Details verstrickt sich der Angeklagte bei seiner Vernehmung wiederholt in Widersprüche.

Auch die Frage, was eigentlich mit dem Beil geschah, kann er nicht beantworten. Von diesem fehlt bislang noch jede Spur. Diese und viele andere Fragen will das Gericht in vier weiteren Sitzungen mit acht Zeugen und zwei Gutachtern klären. Das Urteil wird für den 24. Oktober erwartet.