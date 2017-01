vor 57 Minuten Karlsruhe Bei Rot über Ampel: Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall

Ein Fußgänger ist in Karlsruhe bei Rot über die Ampel gelaufen und nach dem Zusammenprall mit einem Auto an seinen Verletzungen gestorben. Der 74-Jährige wurde am Dienstagabend auf der Landesstraße 560 von dem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert, wie die Polizei mitteilte.