Anzeige

Seit dem 2. November 2011 gibt es die Servicenummer 115 der Stadt Karlsruhe. Bürger können bei Fragen an die Stadt, die 115 wählen und erhalten eine fachliche Beratung. Björn Weiße Leiter des Ordnungs- und Bürgeramtes der Stadt Karlsruhe klärt, darüber auf, warum die 115 wirtschaftlich ist. "Die Mitarbeiter im Servicecenter sind Fachkräfte für Dialogmarketing", sie hätten in ihrer Ausbildung gelernt, die Bürger am Telefon zu beraten. Deshalb sollen sie gezielt Antworten auf die gestellten Fragen geben können.

Durch die 115 würden unnötige Amtsbesuche reduziert und die Bürger wüssten gleich welches Amt zuständig sei und welche Unterlagen sie mitbringen müssen. So bleibe den Bürgern ein zweiter Termin oftmals erspart. Auch die Mitarbeiter würden dadurch nicht versehentlich bei ihrer Arbeit gestört.

Stadt soll bis 2021 pro Anruf 1,11 Euro sparen

Durch diese Methode gäbe es einen ressourcenschonenderen Einsatz der Steuern. Wenn das Servicecenter Karlsruhe einen Betriebsausflug mache, dann würden die Anrufer nach Oldenburg weitergeleitet, dort gebe es die gleiche Auskunft wie in Karlsruhe.

Seit 2014 übersteigt der Betriebsnutzen die Betriebskosten. Im vergangenen Jahr 2015 hatte die Stadt einen Betriebsnutzen von 1.225.704 Euro und Betriebskosten von 955.744 Euro und machte somit einen Gewinn von 269.960 Euro. Bis 2021 prognostiziert die Stadt eine Ersparnis von 1,11 Euro pro Anruf.

Der erste Bürgermeister Wolfram Jäger ist überzeugt, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, die Nummer einzurichten. Mittlerweile wurden auch die Hälfte der Landkreise überzeugt, sich der 115 anzuschließen. "Durch qualitative und quantitative Studien wurde herausgefunden, dass die Einführung des Servicecenters wirtschaftlich ist", so der Bürgermeister.

18 weitere Kommunen wollen mitmachen

Henrik Jörgens von der Geschäfts- und Koordinierungsstelle der 115 im Bundesministerium des Inneren erklärt, "sich der 115 anzuschließen ist ein freiwilliges Projekt, es gibt kein Gesetz dazu und es wird niemand gezwungen. Mittlerweile haben sich 18 Kommunen im Landkreis Karlsruhe angeschlossen", so Jörgens. Als nächstes stoße Bruchsal als große Kreisstadt hinzu. Für nächstes Jahr sei geplant Marxzell und Hambrücken mit ins Boot zu holen.

"Da 90 Prozent der Antworten gleich sind, wurden alle Antworten in einer Wissensdatenbank zusammengetragen", erklärt Weiße. Weiterhin erklärt er, "um zu differenzieren und möglichst beim ersten Telefonat alle Fragen klären zu können, wird in drei Level unterteilt". Das Erste Level sei der Frontservice, dort würden alle Fragen geklärt welche gleich beantwortet werden könnten. Beispielsweise die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs.

Antworten kommen aus einer Wissensdatenbank

Die Antworten seien in einer Wissensdatenbank aufgeführt und brauchen dort nur noch abgerufen werden. Im zweiten Level gäbe es Fachauskünfte, beispielsweise wann der Sperrmüll abgeholt wird oder Auskünfte zum Kfz-Kennzeichen. Alle Bürger, die eine Auskunft von einem Fachamt brauchen, werden auf Level drei weitergeleitet. Hier werden die Anfragen, die am Servicetelefon entgegen genommen wurden, an das jeweilige Fachamt weitergeleitet. Dieses ist dazu verpflichtet sich innerhalb von 24 Stunden entweder telefonisch oder per E-mail zurückzumelden. Jörgens fügt hinzu, dass es auch eine Weiterleitung der Fragen an das Land geben kann, wenn beispielsweise Bürger Fragen zum Elterngeld hätten.