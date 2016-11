vor 4 Stunden Stutensee-Friedrichstal Bedroht und gefesselt: Bewaffnete Täter überfallen Markt in Stutensee

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, haben zwei bewaffnete und maskierte Täter am Montagabend um 22.10 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Wallonenstraße in Stutensee-Friedrichstal überfallen. In einer Pressemitteilung bitten die Beamten um Mithilfe.