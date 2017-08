vor 48 Minuten Bedroht und begrapscht: Mann berührt Frauen unsittlich und zückt Messer

Ein Mann hat am Freitagabend in Karlsruhe innerhalb weniger Minuten zwei Frauen unsittlich berührt, und in einem Fall den Begleiter der Frau mit einem Messer bedroht. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang noch nicht festgestellt werden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.