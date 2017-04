vor 2 Stunden Stuttgart Baustellen bremsen Autobahnverkehr in den Osterferien aus

Autofahrer in Baden-Württemberg werden in den Osterferien voraussichtlich auf vielen Strecken auf eine Geduldsprobe gestellt. 16 Autobahnbaustellen werden den Verkehr im Land in der Zeit vom 10. bis zum 21. April beeinträchtigen, wie das Verkehrsministerium am Dienstag mitteilte.