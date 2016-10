Baustellen auf der Strecke: Drei Buslinien fahren in Karlsruhe Umleitung

Anzeige

An der Kreuzung Ettlinger Straße/Baumeisterstraße/Hermann-Billing-Straße beginnen am kommenden Montag, 17. Oktober, um 12 Uhr die Arbeiten für den Ausbau einer Hilfsbrücke für den Kfz-Verkehr. Dazu wird die Baumeisterstraße zwischen Finterstraße und Ettlinger Straße in Fahrtrichtung Konzerthaus für den Verkehr voll gesperrt und die Buslinie 10 bis Freitag, 28. Oktober, umgeleitet. Die Umleitung gliedert sich in zwei Phasen, da die Umfahrung der Baustelle auf der Westseite der Ettlinger Straße erst ab Dienstag, 18. Oktober, möglich ist.

Die gesamte Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende November. Weitere Umleitungsregelungen wird die VBK zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.

Phase 1: Montag, 17. Oktober, 12 Uhr, bis Dienstag, 18. Oktober, 15 Uhr

Vom Hauptbahnhof Vorplatz fährt der Bus zunächst auf seiner regulären Route bis zur Haltestelle Kongresszentrum. Anschließend biegt er rechts in die Baumeisterstraße, von dort links in die Finterstraße und anschließend rechts in die Ettlinger Straße ein. Dann geht es weiter über die Kriegsstraße zur Haltestelle Ettlinger Tor.

Zurück Richtung Hauptbahnhof fährt der Bus über die Rüppurer Straße, wo er eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand in Höhe der Sparkasse bedient. Von da fährt der Bus auf direktem Weg ohne weiteren Stopp bis zur Haltestelle Poststraße und beendet seine Fahrt wieder am Bahnhofsvorplatz. Die Haltestellen Volkswohnung und Konzerthaus werden an diesen beiden Tagen ersatzlos aufgehoben.

Phase 2: Dienstag, 18. Oktober, 15 Uhr, bis Freitag, 28. Oktober, Betriebsende

Vom Hauptbahnhof Vorplatz fährt die Buslinie 10 zunächst ebenfalls auf ihrer regulären Route bis zur Haltestelle Kongresszentrum. Von dort geht es weiter auf der Ettlinger Straße bis zur Ersatzhaltestelle Volkswohnung, die an den Fahrbahnrand in der Ettlinger Straße verlegt wird. Anschließend biegt der Bus rechts in die Baumeisterstraße und dann links in die Finterstraße ein. Dorthin wird die Ersatzhaltestelle Ettlinger Tor temporär verlegt. Zurück zum Hauptbahnhof geht es über die Ettlinger Straße und Hermann-Billing-Straße und weiter auf dem regulären Fahrweg.

Umleitung für Buslinien 60 und 62 bis Weihnachten

In der Durmersheimer Straße wird ab Montag, 17. Oktober, eine Fernwärmeleitung erneuert. Die Arbeiten im Abschnitt zwischen der Zeppelinstraße und Auf den Eiswiesen dauern voraussichtlich bis Freitag, 23. Dezember, an. Für die Bauarbeiten muss die Durmersheimer Straße in Fahrtrichtung Entenfang voll gesperrt werden.

Davon betroffen sind auch die beiden Buslinien 60 und 62, die bis Weihnachten auf einer alternativen Route durch den Stadtteil Grünwinkel fahren werden. Die Haltestellen Friedhof Grünwinkel und Blohnstraße (jeweils in Fahrtrichtung Entenfang) werden für die Dauer der Baumaßnahme ersatzlos aufgehoben.

Die Buslinie 60 fährt nach der Haltestelle Sinner geradeaus weiter auf der Zeppelinstraße, biegt dann rechts in die Michelinstraße ein, überquert die Vogesenbrücke und erreicht schließlich ihren Wendepunkt am Entenfang. Die Rückfahrt erfolgt auf dem regulären Fahrweg.

Nach der Haltestelle Sinner biegen die Busse der Linie 62 links in die Zeppelinstraße ab und fährt anschließend weiter über die Michelinstraße und Vogesenbrücke zum Entenfang. Die Rückfahrt erfolgt auf dem regulären Fahrweg.