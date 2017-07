In den Sommerferien wird die Haid-und-Neu-Straße runderneuert. Ab Montag, 31. Juli, finden für rund fünf Wochen Bauarbeiten statt. Autofahrer müssen sich auf Sperrungen und Umleitungen einstellen.

Die Arbeiten finden nach Aussagen der Stadt in den verkehrsärmeren Sommerferien ab 31. Juli statt und dauern voraussichtlich fünf Wochen an. Betroffen ist die L560/Haid-und-Neu-Straße zwischen dem Hirtenweg und der Kreuzung Am Sportpark.

Umleitungen in der ersten Bauphase

In der ersten Bauphase geht es um vorbereitende Arbeiten an den Entwässerungseinrichtungen und Bordsteinanlagen. Während der zweiwöchigen Baumaßnahmen kann noch stadtauswärts Richtung Stutensee gefahren werden, so die Stadt. Von Norden ist die Karlsruher Straße über die Beuthener Straße erreichbar.

Die von Stutensee kommenden Verkehrsteilnehmer werden während der gesamten Bauzeit über die Umleitung L604 - Theodor-Heuss-Allee - Rintheimer Querallee geführt. Ebenfalls über den kompletten Zeitraum ist die Straße Am Sportpark bis zur Schweidnitzer Straße gesperrt, erklärt die Stadt weiter.

Vollsperrung der Haid-und-Neu-Straße

Für die zweite Bauphase, in der die Asphaltdeckschichten auf einer Fläche von 17.000 Quadratmetern erneuert werden sollen, ist der Zeitraum vom 14. bis zum 30. August vorgesehen. Dies hat eine Vollsperrung der Haid-und-Neu-Straße zur Folge. Der Verkehr stadteinwärts wird in diesem Zeitraum ebenfalls über die Theodor-Heuss-Allee umgeleitet.

Deckenerneuerung im letzten Bauabschnitt

Im letzten Bauabschnitt erfolgt die Deckenerneuerung in der Karlsruher Straße unter Vollsperrung zwischen Bahngleis und Zufahrt zur Tankstelle. Für den Durchgangsverkehr auf der Haid-und-Neu-Straße und die Anbindung der Waldstadt über die Straße Am Sportpark bestehen dann keine Behinderungen mehr. Die Busse fahren zwischen Stutensee und Karlsruhe während der gesamten Bauzeit in beiden Fahrtrichtungen über die Umleitungsstrecke. In Hagsfeld werden die Buslinien entsprechend angepasst.