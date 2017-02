Am kommenden Montag, 20. Februar, fährt die Buslinie 76 eine Umleitungsroute durch Knielingen. Grund dafür sind Arbeiten an einem Neubau in der Egon-Eiermann-Allee. Die Umleitung erfolgt im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr.

In der Egon-Eiermann-Allee im Stadtteil Knielingen bringt eine Baufirma am kommenden Montag, 20. Februar, mit einem mobilen Kran Balkone an einem Neubau an. Aufgrund dieser Baumaßnahme wird die Egon-Eiermann-Allee zwischen Sudetenstraße und Eggensteiner Straße in Fahrtrichtung Knielingen Nord für den Kfz-Verkehr voll gesperrt.

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe leiten die Buslinie 76 deshalb an diesem Tag zwischen 8 und 17 Uhr um. Zudem wird die Haltestelle Egon-Eiermann-Allee in Richtung Knielingen Nord ersatzlos aufgehoben. Das teilten die VBK in einer Pressemeldung mit.

Die Umleitungsstrecke der Buslinie 76:

Nach der Haltestelle Pionierstraße biegen die Busse links in die Pionierstraße ein, anschließen-de rechts in die Eggensteiner Straße und erneut rechts in die Egon-Eiermann-Allee. Von dort steuern die Fahrzeuge die Haltestelle Knielingen Nord an. Die Rückfahrt erfolgt auf dem regulären Fahrweg.