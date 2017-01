Ab 5. Februar kann die Fahrt über die Südtangente etwas länger dauern. Denn ab dann wird ein Teil der Fahrbahn, zwischen Anschlusstelle 1 und der Wasserwerkbrücke, erneuert. In einer Pressemitteilung verrät die Stadt, was auf die Autofahrer zukommt.

"Die Südtangente als essenzieller Bestandteil der Verkehrsführung und -entlastung für Karlsruhe und sein Umland muss instandgesetzt werden - und das geschieht nun ab Sonntag, 5. Februar", heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Bei optimalem Verlauf, und wenn das Wetter mitspielt, solle die in fünf Phasen unterteilte Großmaßnahme voraussichtlich Anfang Mai abgeschlossen sein.

Darauf müssen sich Autofahrer einstellen

"Zunächst werden Überfahrten über den Mittelstreifen an den Enden des Baufelds eingebaut", heißt es weiter. Da das Mitbenutzen der Standstreifen erlaubt und vorgesehen sein werde, bleibe die zweistreifige Verkehrsführung auch im Baustellenbereich gewahrt.

Parallel erneuern Arbeiter am Schwarzwaldkreuz die Ausfahrtsrampe vom Rheinhafen kommend Richtung Ettlinger Allee/Hauptbahnhof. Die gegenläufige Rampe von der Ettlinger Allee zur Tangente Richtung Wolfartsweier muss ebenfalls gesperrt werden.

Der Beginn der Hauptbauphase auf der Fahrbahn Richtung Rheinhafen/Landau soll ab Samstag, 18. Februar, erfolgen. Dieser erfordert die Sperrung der Rampe an der AS 1. Den Verkehrsteilnehmern stehen nach Aussage der Stadt bei einer Zwei-plus-Eins-Führung - zwei Fahrstreifen Richtung Pfalz, einer für die Gegenrichtung gen Durlach - dann also ingesamt noch drei Spuren zur Verfügung.

Bei geeigneter Witterung soll auf der Fahrbahn Richtung Wolfartsweier ab 25. März in halbseitiger Bauweise und bei einstreifiger Verkehrsführung die Asphaltdeckschicht erneuert werden. Ab dem 7. April schließlich steht die Befestigung des Mittelstreifens an. Zugleich wird er mit Schutz- und Leiteinrichtungen ausgestattet. Dies wiederum erfordert die beiderseitige Sperrung der Überholstreifen. Doch weil die Standstreifen einbezogen sind, bleibt die zweistreifige Verkehrsführung entlang des Baufelds in beiden Fahrtrichtungen bestehen.