Baustelle am Hauptbahnhof: Mehrere Linien nach Karlsruhe fallen aus

Mehrere Züge der IC-Linien 60 (Karlsruhe–München) und 26 (Stralsund–Karlsruhe) fahren nach Aussage der DB den Bahnhof Karlsruhe nicht an und enden bzw. beginnen in Stuttgart und Heidelberg. Für die auftretenden Beeinträchtigungen bittet die Deutsche Bahn die Fahrgäste in der Pressemitteilung um Verständnis. Die Reisenden werden gebeten, soweit erforderlich eine frühere oder andere Verbindung zu wählen.