In der Fiduciastraße finden ab dem 9. Januar 2017 in Höhe des Kreisverkehrs Ottostraße/Killisfeldstraße Kanalbauarbeiten im östlichen Gehwegbereich statt. Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mitteilen, muss daher die dortige Haltestelle verlegt werden.

Die Baumaßnahme dauert nach Aussage der VBK voraussichtlich bis Anfang Mai 2017 an. Da sich die dortige Haltestelle der Buslinien 42 und 107 in der Ottostraße (in Fahrtrichtung Bahnhof Durlach) im Baustellenbereich befindet, verlegen die VBK die Haltestelle für die Dauer der Bautätigkeiten in die Killisfeldstraße.